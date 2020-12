Telmo Martín agradece o “esforzo investidor” da Xunta no novo colexio de Vilalonga

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Matrín, xunto co conselleiro de Educación, Román Rodríguez, supervisaron esta fin de semana o avance das obras no novo colexio de Vilalonga. Os traballos están xa moi avanzados polo que será posible que o centro estea operativo para o curso que vén a falta de pequenos retoques interiores e a posta a punto do exterior do edificio. O centro contará cun total de 450 prazas de Educación Infantil e Primaria.

Á visita ás novas instalacións acudiron tamén varios concelleiros do goberno, entre eles, a edil de Educación, Paz Lago; o xefe territorial, César Pérez; o director do colexio O Cruceiro, Ricardo Rodríguez, así como representantes da empresa construtora San José.

O alcalde Telmo Martín mostrou a súa “satisfacción” por un colexio de “nova xeración que inclúe melloras e adaptacións polo Covid e que pon a Sanxenxo non mapa de edificios educativos de referencia”. O rexedor destacou, ademais, o esforzo investidor do goberno autonómico nas instalacións. “ Quero agradecer á Xunta de Galicia e ao seu presidente a investimento de preto de cinco millóns neste colexio co que se cumpre unha demanda histórica de Vilalonga”, apuntou.

Pola súa banda, o conselleiro Román Rodríguez puxo data á inauguración do centro educativo o próximo curso escolar e destacou tanto o seu deseño interior como as súas formulacións para dar servizo á comunidade educativa. “E ou primeiro centro educativo non que nos baños dá zona de Educación Infantil haberá pequenas bañeiras para dar ou mellor servizo posible”, asegurou.