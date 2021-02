Vilagarcía ilumínase de verde en conmemoración do día mundial contra o cancro

A fachada do Concello, as fontes das prazas da Independencia e de Galicia e o obelisco do Cavadelo tinguiranse da cor da esperanza esta noite

Vilagarcía de Arousa, 4 de febreiro de 2021.- O Concello de Vilagarcía súmase aos actos convocados en todo o mundo para conmemorar o Día Mundial Contra o Cancro que se celebra o 4 de febreiro. Con motivo desta sinalada data e co obxectivo de chamar a atención da poboación sobre a loita a todos os niveis contra esta temida enfermidade, o Concello de Vilagarcía iluminará esta noite de verde, a cor da esperanza, a fachada do Concello, as fontes da Praza de Galicia e da Independencia e o obelisco do Cavadelo.

O Día Mundial contra o Cancro é unha xornada de concienciación social e política que busca incrementa-los medios de loita contra esta enfermidade e difundi-la información existente entre enfermos e profesionais. Foi convocado pola Unión Internacional Contra o Cancro (International Union Against Cancer –UICC) no Cumio Mundial contra o Cancro para o Novo Milenio, celebrado o 4 de febreiro de 2000 e no que se asinou a denominada Carta de París, na que se establece a convocatoria para os anos seguintes.

No devandito documento propoñen que o día 4 de febreiro sexa declarado “Día Mundial contra o Cancro” e que tódolos países organicen actividades divulgativas que pretendan que os principios da Carta de París estean presentes cada ano nos corazóns e nas mentes de tódalas persoas do mundo. Simultaneamente, esta celebración debe buscar difundir información e compartir coñecementos sobre medidas preventivas e novas tecnoloxías.