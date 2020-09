Vilagarcía terá a partir de mañán novas restricións

A dirección provincial do Servicio Galego de Saúde (Sergas) comunicou esta mañá ao alcalde, Alberto Varela, que dende as 12 da noite de hoxe o termo municipal estará suxeito a novas restricións para controlar a pandemia do covid-19.

Sen chegar ás porcentaxes doutras poboacións, as autoridades sanitarias queren evitar o incremento de casos en Vilagarcía e polo tanto as medidas de control serán maiores que ata o de agora. Estará vixente a limitación de aforamentos ao 50% en establecementos comerciais, de restauración ou de hostalaría, así como a redución en celebracións, velorios e lugares de culto. En hostalaría estará prohibido o consumo en barra e as reunións limítanse a 10 persoas como máximo.

Alberto Varela fará mañá unha comparecencia para valorar esas medidas e tamén, de ser o caso, a reunión que presumiblemente manterá ao final da mañá co conselleiro de Sanidade e os rexedores de Pontevedra, Marín, Vilaboa e Poio. Unha vez que Vilagarcía entra noutra fase de restricións, o alcalde comezará a ter información puntual e diaria sobre a evolución dos casos na cidade, algo que ata o de agora non sucedía.

De calquera xeito, e sen coñecer aínda as medidas que hoxe anunciará a Xunta para a súa entrada en vigor mañá, o alcalde fai un novo chamamento á responsabilidade individual e colectiva da cidadanía, tanto na súa vida laboral como especialmente na persoal, sen relaxar as medidas de autocontrol e seguridade para evitar contaxiar ou ser contaxiado.