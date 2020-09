Viño e integración social continúan dándose a man en Baión

A través do Pazo Baión (Vilanova) pode un recorrer boa parte da historia recente da Ría de Arousa. A pesares de datar a súa fundación no século XV polos Sarmiento, e ter acollido algunha das linaxes máis destacadas de Galicia como os Figueroa, os Camba ou os Soutomaior. A propiedade tal e como a coñecemos na actualidade, comezou a edificarse en 1928, grazas á riqueza transatlántica colleitada por Adolfo Fojo Silva, un dos tantos emigrantes galegos en América. Despois de pasar por diferentes mans, a compra da propiedade por parte de Laureano Oubiña, supuxo a exemplificación perfecta da impunidade e o desaforado poder do narco na Ría. Non obstante, despois da Operación Nécora, esta propiedade convertiríase tamén no símbolo da loita contra o narcotráfico.

Hoxe detrás da cancela da tamén coñecida como “Granxa Fontán”, que tan de preto coñeceu a carraxe e a dor das nais de Érguete, a cooperativa adegueira Condes de Albarei trata de facer posible aquela pretensión da líder daquela asociación, Carmen Avendaño, cambiar “el yo por el nosotros”.

Tras facerse coa propiedade nunha poxa pública no ano 2008, a cooperativa cambadesa tratou dende o principio de afastar ao Pazo da súa vinculación co narcotráfico, tal e como estipulaba o propio contrato de venda. Nacía, deste xeito, o proxecto social, un dos tres piares do proxecto da cooperativa de Castrelo para Baión.

O primeiro destes piares era elaborar Albariño D.O Rías Baixas co concepto de viño de pago. un tipo de Denominación de Orixe Protexida que garante a procedencia do viño e as uvas co que foi elaborado dun pago (paraxe ou sitio rural) determinado cunhas características específicas. Viños co cos que Condes de Albarei xa ten recollido varios galardóns como o de mellor blanco español no Verema de 2017.

O segundo dos piares é o do enoturismo, un proyecto no que Condes de Albarei tamén recibiu unha distinción, ao ser recoñecido o Pazo como mellor rincón e espacio enoturístico de España nos III Premios Rutas del Vino de España. A adega ofrece actualmente seis tours enoturísticos nos que os visitantes poden ademáis de desgustar o albariño, poden visitar as súas instalación. Sempre con reserva previa por mor da situación sanitaria xerada pola covid.

Por último, o proxecto social, coa compra do Pazo, a cooperativa de Castrelo asumiu o compromiso de destinar o 5% das vendas do Pazo a programas de prevención, tratamento e reinserción daquelas persoas con problemas coas drogas tamén durante os vindeiros quince anos.

Un compromiso que levou a adega a doar máis de 150.000 euros a diferentes programas enmarcados no Plan Nacional de Drogas.

Ademais, o convenio fixaba un compromiso de contratar a persoas cun pasado marcado polo consumo de drogas nun total de 400 xornadas anuais, co obxectivo de favorecer a súa integración e rachar cos estigmas que sófre este colectivo. A cifra superouse xa no primeiro ano de vixencia do mesmo, chegando mesmo a triplicar as xornadas estipuladas.

Unhas tarefas a destes traballadores levadas a cabo de forma “excelente”, segundo indican dende a adega, coa que manteñen unha perfecta sintonía, feito que levou a que moitos deles repitan ano tras ano. A selección destes traballadores faise en virtude do convenio entre o Ministerio de Sanidade, a Consellería de Sanidade e a adega Condes de Albarei. Para iso utilízanse criterios totalmente obxectivos como a evolución e estabilidade no seu tratamento e a súa adecuación aos requisitos que supón o posto de traballo.