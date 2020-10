A Creba conmemorará hoy a través de la red el Día de la Salud Mental

La situación sanitaria actual no va a impedir que la asociación A Creba (Noia) celebre hoy, 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. No lo harán con actos informativos, con murales o con las olimpiadas deportivas que organizan y en la que participan otros colectivos de la comarca... este año inundarán la red.

En una jornada que se desarrollará bajo el lema SaúdeMental e benestar, unha prioridade global, quieren hacer visible la necesidad de una mayor inversión en recursos para atender este tipo de trastornos y reclaman que las inversiones sean una prioridad para las administraciones públicas a todos los niveles.

En esta ocasión, usuarios, trabajadores y familiares conmemorarán un día tan señalado fotografiándose con unas camisetas que recogen el lema de este año para, posteriormente, publicarlas a modo de reivindicación en su página de Facebook, donde también expondrán el manifiesto e información relativa a dicha celebración.

Desde las organizaciones implicadas en la atención a los afectados afirman que la pandemia provocada por el covid-19 sacó a la luz, “conmaior forza que nunca, a fraxilidade da saúde mental e a necesidade de prestarlle atención de urxencia”. Al respecto, según indican, un informe publicado por las Naciones Unidas el pasado mes de mayo, revela que esta situación puso de manifiesto “a necesidade de aumentar urxentemente a inversión en servizos de saúde mental si o mundo non se quere arriscar a que se produza un aumento drástico dos trastornos psíquicos”.

Además, si a esto se añade que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas en el mundo tuvo, tiene o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida, y que los trastornos serán la primera causa de discapacidad en el año 2030, el escenario “preséntase bastante desolador, si non se poñen en marcha as solucións e as medidas necesarias”, asegura personal de la asociación.

Conviene recordar que A Creba es una entidad sin ánimo de lucro, de interés social y de utilidad pública que surgió en el año 1994.