A debate el jueves la reprobación del alcalde pobrense y de la edil Hermo

A Pobra. La Corporación de A Pobra debatirá el próximo jueves en un pleno extraordinario la moción presentada por el PP para la reprobación del alcalde, Lois Piñeiro, y de la edil de Deportes, Genoveva Hermo, por su “nefasta gestión” respecto al proyecto de remodelación del polideportivo municipal. Las obras fueron paralizadas hace casi dos años y el Concello rescindió el contrato a la empresa adjudicataria para licitar de nuevo los trabajos.

Los populares denuncian que el regidor les negó el acceso a la totalidad del expediente, y explican que, de la documentación que han podido estudiar, “se desprende que la responsabilidad de lo ocurrido es del Concello y las causas de la paralización no son imputables a la empresa Alea como se nos hizo creer”.

La formación exige responsabilidades políticas “por el retraso en la ejecución de las obras aprobadas, los errores en el proyecto, la falta de diligencia y de respuesta en la gestión de las incidencias, el coste que ello supuso y los gastos que se ocasionarán”, así como por las consecuencias que en el ámbito deportivo está teniendo el cierre del complejo.

El alcalde explicó en su día que la obra comenzó en diciembre de 2019 con la retirada del falso techo, parte del cual se pretendía recolocar, pero que no fue posible por su mal estado, por lo que hubo que modificar el contrato para ampliar el número de paneles previstos. La empresa solicitó otras mejoras, pero no se podían aceptar por ser unidades de obra no contempladas. s. s.