A Deputación coruñesa financia a actuación para dotar de saneamento ao núcleo de Cans, en O Son

Porto do Son. A Deputación da Coruña financia a través do Plan Único as obras para dotar de rede de saneamento ao núcleo de Cans, na parroquia de Nebra do concello de Porto do Son, unha actuación que conta cun orzamento de 119.213,62 €.

Este proxecto, que está actualmente a licitación pública, permitirá dotar de saneamento ao núcleo de Cans, que actualmente carece deste servizo. Para isto, segundo indicaron dende o organismo provincial que preside Valentín González, crearase unha nova rede de colectores e un pozo de bombeo, que estará situado xunto ao aparcamento da praia de Aguieira. Tamén se inclúen as 15 acometidas correspondentes ás parcelas e edificacións ás que se prevé dar servizo e a reposición do pavimento afectado polos traballos.

Ademais, executarase un cruce baixo a estrada autonómica AC-550 “para conectar á rede xeral un colector que recolle as augas das vivendas situadas na marxe esquerda da estrada e que actualmente está sen servizo”, segundo explicaron ao respecto. Cómpre indicar que o prazo para presentar ofertas ao proceso de licitación pública rematará o vindeiro día 21 do presente mes. ecg