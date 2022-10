A Deputación respalda o gran labor da asociación A Creba

A Deputación da Coruña tamén colabora, a través das liñas de axudas de Benestar Social, co financiamento da actividade dos dous centros cos que conta a asociación A Creba (un situado en Noia e outro en Ribeira). En total, entre os dous centros, atende a case 70 persoas. No de Noia hai 40 persoas no Centro de Rehabilitación Psicosocial e 8 persoas no Centro Ocupacional, mentres que en Ribeira conta con 20 usuarios e usuarias. En total, a Deputación apoia, a través das diferentes liñas de subvención da área de Benestar Social, a 269 entidades de toda a provincia. “Este tipo de axudas permítennos financiar actividades ou investimentos de entidades como A Creba, que desenvolven un gran labor social e cobren necesidades e situacións ás que as administracións non podemos chegar directamente; por iso son tan importantes”, sinalou Formoso.