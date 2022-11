A desconfianza de Manoliño impediu a retirada do arpón

Despois dunha longa xornada e da implicación de máis de trinta persoas voluntarias, non foi posible que o golfiño Manoliño entrase no dispositivo habilitado o pasado sábado no porto do Frei

xo (Outes) para proceder á extracción do arpón que ten clavado no costado.

Dende a Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) adiantaron que tentarían de atraer ao animal hacia terra –onde instalaron unha colchoneta nunha rampla– para poder retirarlle a varilla metálica. Sen embargo, pese aos esforzos, non foron quen.

Na última información emitida dende a Cemma explican que “identificamos un aumento da desconfianza pola súa parte, e xa aprendeu o que pretendemos facer con el, polo que nos vindeiros días evitaremos molestalo máis e continuaremos co seguemento, moi pendentes do seu estado de saúde e para comprobar se segue cos movementos cara distintos puntos da ría como nos últimos días”.

Respecto aos medios, afirman que “conseguimos o que puidemos conseguir, máis do que tiñamos, e nunca son os medios que necesitamos ou os que queres, pero eran os que tiñamos. Pero o problema é a actitude que el ten neste momento”, subliñaron.

A boa nova é que o animal segue con forza e nada con normalidade, segundo sinalan dende o citado organismo, non apreciando ningún deterioro. Indican que o seguimento realizarase, como vén sendo habitual nestes casos, “observándoo, ver si está ou non, algunha persoa que ten piragua irá achegándose un pouco, etcétera. Será un seguimento suave para saber como está e como se comporta, sobre todo para saber se hai deterioro da saúde”.

Lembrar que a voz de alarma ao 112 dérona uns turistas que se atopaban o pasado 30 de outubro no porto da localidade do Freixo cando viron ao carismático golfiño nadando e, ao achegarse a eles, decatáronse de que tiña un arpón cravado nun costado. Este mular solitario frecuenta desde fai anos a ría de Muros-Noia, aproximándose a embarcacións de pesca e de recreo a modo de xogo.