A Festa do Percebe de Aguiño regresa en xullo

RIBEIRA. A Festa do Percebe de Aguiño regresará na súa 23 edición o próximo 31 de xullo e o fará tras acabar de ser declarada festa de interese turístico galego. Como novidade, o evento estreará un novo prato no que, no canto do selo da confraría de Aguiño, lucirá no seu interior o logotipo da festa co ánimo de que os comensais contribúan a facer publicidade dela, acompañado do seguinte eslogan: “O Rei do Mar, Percebe de Aguiño”. Asemade, distinguirase como xa é tradición a dous percebeiros de honra, un dos cales xa ten identidade: o mestre aguiñense e fillo

predilecto de Ribeira Manuel Ayaso. Na presentación da cita, na que participaron o alcalde Manuel Ruiz Rivas e o patrón maior de Aguiño, José Antonio Santamaría, entre outros, amosouse o cartel desta edición, que contén unha fotografía tomada por Luis Polo, autor do libro Percebeiros de Aguiño e tamén das imaxes exhibidas nas paredes da rula da localidade. m. torres