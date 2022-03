A Fieiteira vai ter sistema de retransmisión e de gravación

Ribeira. O Concello de Ribeira acaba de sacar a licitación a contratación dun sistema de gravación e retransmisión de eventos que permita unha realización tanto manual como automática naqueles nos que sexa posible, cun sistema de cámaras e elementos de son fixos instalados no pavillón municipal da Fieiteira e no campo de fútbol anexo.

O orzamento de licitación ascende a 18.139,99 euros, IVE incluído. Os servizos que debe prestar quen opte á adxudicación do concurso abranguen a subministración, instalación e posta en marcha dun sistema de gravación; a realización e emisión de eventos baseada en hardware de vídeo e audio; un sistema de control, xestión e axendado de eventos; e a formación asociada ao sistema. Ademais, o sistema deberá poder emitir e gravar os diferentes eventos que se celebren no recinto (principalmente deportivos) e deberá posibilitar a realización e emisión de eventos de forma automática ou con realización manual por parte do licitador ou dun terceiro.

As empresas interesadas dispoñen ata o vindeiro luns día 28 deste mes á medianoite para presentar as súas ofertas a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia. suso souto