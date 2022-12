A Garda Civil intensifica a vixilancia en Boiro ante as baixas da Policía Local

BOIRO. A Policía Local de Boiro atópase estes días en cadro, ao contar tan só cun axente e dous auxiliares en activo debido ó alto número de baixas laborais. E, dado que traballan en quenda de mañá os días laborables, o resto do tempo a Garda Civil está intensificando a vixilancia para cubrir os horarios nos que non hai servizo. Cómpre lembrar que a plantilla da Policía Local de Boiro está formada por doce axentes máis dous en prácticas. O Concello lanza unha mensaxe de tranquilidade sinalando que o servizo está cuberto. Por outra banda, algúns axentes manifestaron a súa intención de solicitar unha comisión de servizo para traballar noutros municipios. Ao respecto, o alcalde, José Ramón Romero, explicou que non existe ningunha petición formal, que debe ser realizada polos concellos que reclamen os servizos dos axentes. S. Souto