A loita contra a violencia de xénero vai invadir os concellos

É UNHA MÁGOA QUE en pleno século XXI aínda teñamos que estar a concienciar a mozos, a vellos e ata a xente de mediana idade en contra da violencia de xénero. Todo tipo de violencia é noxento, pero a dos abusos chega a ser abominable. Xa non se sabe que facer para acabar con esta lacra e por iso calquera iniciativa é boa e digna de aplauso. Di o refrán que un gran non fai graneiro pero axuda ó compañeiro. E así é. Unha actuación, por pequena que semelle, está a axudar a mentalizar á sociedade de que xa está ben de mirar para outro lado, que non se pode aceptar que ninguén levante a man e nin sequera que o intente, que son denunciables as actitudes de abusos psicolóxicos... Son pequenos grans, son pequenos éxitos.