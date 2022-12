‘A Meiga’ de Noia se estrenó con el Gordo

“Hoy fue el último día de venta de la lotería de Navidad y desde aquí me gustaría agradecer a todos mis clientes la confianza depositada en nosotros comprando su décimo y, con él, un poco de ilusión. Ojalá traigamos de nuevo la ilusión de la lotería de Navidad a Noia. Mucha suerte a todos mañana y muchas gracias”. Así agradecía María José Petisco Abeijón, propietaria del punto de venta A Meiga de Noia, el miércoles por la noche –a través de sus redes sociales– la fidelidad y confianza a sus clientes.

Lo que no se podía imaginar es que de su establecimiento saldría un premio... pero no cualquier premio, sino el Gordo. El 05.490 se hizo esperar, ya que se cantó a las 11.21 h., después de más de dos horas de sorteo, y a María José Petisco la cogía trabajando. “Non me imaxinaba comezar o día así. Outros anos teño pensado máis, este podía tocar pero nin se me pasou pola cabeza: que sexa o que Deus queira, se quere tocar que toque e senón pois que lle imos a facer”, confesaba la noiesa, aunque reconoce que “foi xenial, estou moi contenta”.

A Meiga es un punto de venta agraciado, pues aunque se acaba de estrenar con el Gordo, cuenta María José que ya dio un cuarto premio en el año 2014, y tres quintos en el 2015, 2018 y 2020. “Demos moitos premios. Tres primeiros premios da Bonoloto, da Primitiva, da Quiniela, un Euromillones de 65 millóns de euros. E agora co Gordo parece que tes algo cumprido. Temos unha boa cartelería de premios aquí”, afirma orgullosa.

Estaba trabajando y pendiente del sorteo. Asegura que “cando vin que saía un premio e era o Gordo fun mirar no portátil, porque a páxina de Loterías vai actualizando e xa pon onde está repartido; empecei a mirar e cando cheguei e vin que poñía Montero Ríos, 5, Noia, ata mirei dúas veces, non mo cría. Logo saltei de emoción, estou moi contenta”, afirmó.

Todavía desconoce cuántos décimos ha vendido –cada uno está premiado con 400.000 euros– y la identidad de los agraciados. Cuenta que “todo o vendemos por máquina sempre, todo o ano, porque somos un punto de venta, non unha administración. Nestes últimos días, especialmente o mércores, a xente pedía de máquina o número que fose, incluso pequenos, destos que á xente non lle adoitan gostar pero que despois saen; non hai máis que ver o primeiro e o segundo premio. Todos van ao bombo, grandes e pequenos”, añadió la lotera, quien regenta el establecimiento A Meiga desde hace 32 años.

La noiesa comenta que “son tempos difíciles e nótase bastante. Todos os que temos un negocio e traballamos de cara ao público, vémolo, non hai a alegría que había outras veces nin de broma. Traer alegría sempre é bo, e saír nos medios de comunicación por cousas alegres, bonitas e que lle gustan á xente, pois é unha marabilla”. Lo celebró con un espumoso y ante unos noieses felices por la buena nueva.