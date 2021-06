A Noite Aberta de Boiro ofrece este sábado animación nas rúas, descontos nas tendas e sorteos

O Concello de Boiro colabora coa Asociación Boirense de Empresarios na organización da Noite Aberta que se celebrará o vindeiro sábado 5. Na presentación, que se realizou na sede da patronal, participaron o concelleiro de Comercio e Industria, Marcos Fajardo, a concelleira de Cultura, María Outeiral, e o presidente da ABE, Daniel García.

Logo de dous anos sen que puidese celebrarse por mor da COVID, a iniciativa ofrecerá animación e actividades na rúa e sorteos. Os comercios ofrecerán descontos durante a xornada e permanecerán abertos ata as 23.00 horas.

O departamento de Cultura do Concello programa actividades durante a xornada, que consisten en espectáculos itinerantes de animación que percorrerán as distintas rúas comerciais do casco urbano do municipio durante o día. Pola mañá, a partir das 11.30 horas, será Troula Animación quen anime as rúas co seu espectáculo Hakuna Matata; pola tarde Cé Orquestra Pantasma fará un pase a partir das 19.00 horas e máis tarde, a partir das 21.00 horas, volverá Troula Animación con Funky brothers.

A patronal organiza sorteos por un importe de 250 euros en vales de compra. O primeiro farase a través das redes sociais da asociación, no que un dos seguidores recibirá un vale por importe de 50 euros. O segundo será de catro vales de compra por importe de 50 euros cada un entre todas as compras realizadas durante a Noite Aberta.

Para participar no sorteo das compras realizadas durante e Noite Aberta, as persoas que merquen deben rexistrar os seus tíckets na páxina web da ABE (www.abe.gal) ata o luns 7 de xuño ás 10.00 horas. O sorteo realizarase ese mesmo día ás 12.00 horas.