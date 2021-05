A patrulla anticovid de Ribeira interpuxo 49 denuncias ligadas ao sector hostaleiro

O Concello de Ribeira informou de que a patrulla policial denominada anticovid, cuxo cometido é velar polo cumprimento das normas no ámbito hostaleiro do municipio, interpuxo un total de 49 denuncias.

Explican que “estase a falar exclusivamente de denuncias relacionadas co ámbito hostaleiro, sen incluír entre estas outras propostas de sanción por non respectar as normas decretadas para conter a pandemia, tales como vulneracións do toque de queda e de confinamentos perimetrais, festas nas casas ou o caso recente acontecido nun local sen uso en Bandourrío”.

Por todo, o Concello solicita á Asociación de Empresarios de Ribeira que adopte as medidas máis convenientes para evitar que se produzan novos incumprimentos entre algúns dos seus asociados.