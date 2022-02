A Pobra acolle charlas sobre os coidados da leira ecolóxica

A Pobra. Avanzando na implantación do proxecto de aproveitamento de excedentes agrarios posto en marcha hai uns meses pola concellería de Promoción Económica da Pobra do Caramiñal, da cal é titular Charo Varela, nos vindeiros días impartiranse no municipio dúas novas charlas informativas, nesta ocasión, da man de persoal da Granxa Burbullas de Sol (do Concello de Vedra).

A primeira delas, titulada Pragas e outras lerias das leiras (ecolóxicas), e terá lugar este mércores día 16, mentres que a segunda, que leva por título Plantas para coidar a horta, será o mércores día 23.

Ambas charlas transcorrerán no auditorio do Museo Valle-Inclán a partir das sete da tarde. Están abertas a toda a cidadanía, pero para asistir é necesario realizar a inscrición previa a través do número de teléfono 981 843 280 (marcando a extensión 2035) ou do enderezo electrónico promocion.economica@apobra.gal.

“Entre os obxectivos do referido proxecto atópanse poñer en valor a produción agrícola das pequenas explotacións do Concello; fomentar o consumo de alimentos de calidade e de proximidade (quilómetro cero); xerar actividade económica a partir dos produtos de tempada; dinamizar o comercio local, neste caso, a través dunha plataforma dixital; fomentar a actividade agraria; e promover un estilo de vida saudable e sostible entre a veciñanza”, explicou ao respecto a concelleira Charo Varela. s. s.