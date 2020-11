A Pobra acolle mañá as catro charlas sobre o patrimonio e a cultura local

A Pobra. Esta fin de semana transcorrerán na Pobra os últimos actos que se encadran na programación do Ciclo Victoriano García Martí. Así, hoxe clausurarase ca conferencia Ideología y activismo en Victoriano García Martí. Una voz quebrada, da man de Arantxa Fuentes Ríos, profesora da USC, e ca presentación da edición facsimilar da obra Don Severo Carballo. Del alma gallega (1917), no Teatro Elma ás 20.00 horas.

Por outra banda, as xornadas A Pobra no Tempo, para divulgar a historia, a cultura e o patrimonio do municipio, arrancan mañá sábado con catro conferencias. A primeira, a cargo de Manuel Gago, xornalista e profesor na USC, sobre mitos e lendas da Pobra. Deseguido será a quenda do director do Museo Valle-Inclán, Antonio González, quen falará sobre a igrexa de Santa Cruz de Lesón, que ten 15 séculos de historia. Tras un descanso, o historiador Anselmo López impartirá o relatorio Conflitos de poder na Baixa Idade Media no Caramiñal. E finalmente, Rafael García, profesor na Universidade de Santiago de Compostela, ofrecerá a conferencia Xullo de 1936 na Pobra do Caramiñal. Os relatorios comezarán ás 16.30 horas no Elma. Ademais, inclúese unha visita, o domingo 29, a partir das 10.00 horas, á igrexa de Santa Cruz de Lesón, ao cruceiro de San Amaro, á Aldea Vella, ao mosteiro de San Xoán da Misarela e á barca de San Amaro. Os guías serán Manuel Gago, no relacionado coas lendas e mitos, e Antonio González, no que respecta á igrexa. s. souto