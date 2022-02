A Pobra acolle obradoiros de ciencia e novas tecnoloxías

A Pobra. Con motivo do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, a concellería de Igualdade da Pobra organizou para o vindeiro venres 11 uns obradoiros de Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría, Arte e Matemáticas para os máis novos. A finalidade desta actividade é dar maior visibilidade entre as crianzas aos roles das mulleres no sector das Tecnoloxías da Información e da Comunicación e motivar así as súas vocacións no eido tecnolóxico.

Destinados a nenas e nenos con idades comprendidas entre os 6 e 12 anos, estes talleres consistirán en circuítos eléctricos con materiais innovadores en tecnoloxía como son os papeis, cintas adhesivas, rotuladores condutores, tecidos ou fío, os cales permiten unha maior aplicación do pensamento creativo. Preténdese así potenciar ditas competencias dun xeito máis inclusivo, facendo a tecnoloxía máis atractiva para as persoas e colaborando a combater a fenda de xénero nas ciencias dende a infancia.

Os obradoiros desenvolveranse na aula de estudo situada na planta superior da biblioteca municipal e establécense dous grupos: un para cativos de 6 a 9 anos, de 17.00 a 18.00 horas, e outro para os de 9 a 12 anos, de 18.30 a 19.30 horas. s. souto