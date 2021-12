A Pobra acollerá dende o mércores un mercadiño de Nadal con sete postos

A POBRA. A edil de Promoción Económica da Pobra, Charo Varela, presentou a programación de Nadal, que comeza este sábado 4 co acendemento da árbore na Praza Maior ás 19.30 horas. Logo, na Praza do Emigrante, terá lugar a inauguración do belén con posterior chocolatada. Ademais, o día 8 abrirase un mercado de Nadal no Cantón da Leña, que estará aberto durante as fins de semana ata o día 2 de xaneiro. Componse de sete postos do comercio de proximidade dedicados á gastronomía, artesanía, artigos de agasallo e téxtil. Na xornada de inicio haberá un showcooking da man de Xaime Chouza, ás 18.30, con galletas de xenxibre e un chocolate. Esta feira tamén contará con xogos populares (días 11 e 18), un showcooking (o día 12) e música e baile a cargo dos grupos Arrancadeira (19), Eiradela (26) e Xiada (2 de xaneiro). s. s.