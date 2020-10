A Pobra activa o martes os Espazos das Familias

A POBRA. Un ano máis, o Concello da Pobra do Caramiñal ofrece ás familias con crianzas menores de tres anos o programa Espazos das Familias. Para debullar máis polo miúdo en que consiste dito programa, ás 11.30 horas do vindeiro martes día 20 terá lugar a presentación do mesmo na aula de estudo situada no terceiro andar do edificio do Instituto Social da Mariña (ISM). Ao finalizar levarase a cabo unha actividade de animación con música, teatro e danza, organizada en colaboración coa biblioteca municipal. As persoas interesadas e que cumpran co requisito de ter fillos ou fillas menores de tres anos deberán formalizar a súa inscrición a través do número de teléfono de contacto 981 832 764, marcando a extensión 3, ou ben realizala presencialmente nas oficinas do departamento municipal de Servizos Sociais, concretamente no Servizo de Educación Familiar, dentro do edificio do CAD (Centro de Atención á Discapacidade). S. S.