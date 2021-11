A Pobra activa un ciclo sobre aproveitamento de excedentes agrícolas

A Pobra. Proseguindo no eido da implantación do proxecto de aproveitamento de excedentes agrarios posto en marcha pola concellería de Promoción Económica da Pobra, este mes terán lugar dúas charlas sobre planificación na horta agroecolóxica a cargo de Conchi Docampo, do proxecto Burbullas de Sol (San Mamede-Vedra).

A primeira será o vindeiro mércores día 17 e a segunda o día 24, na aula de estudo da biblioteca municipal, ás 19.00 horas. As persoas interesadas en asistir deberanse anotar chamando ó número de teléfono 981 843 280.

Os obxectivos do proxecto son poñer en valor a produción agrícola das pequenas explotacións; fomentar o consumo de alimentos de calidade e de proximidade; xerar actividade económica a partir dos produtos de tempada; dinamizar o comercio local; fomentar a actividade agraria; e promover un estilo de vida saudable e sostible. s. s.