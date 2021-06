A Pobra baixará o luns a nivel alto de restricións

A Dirección Xeral de Saúde Publica vén de acordar descender ao nivel alto de restricións aos concellos de Mos e A Pobra do Caramiñal. Así, tras avaliar a situación epidemiolóxica dos dous únicos concellos galegos nos que rexían as medidas do nivel máximo de restricións, e corroborar que a evolución de ambos cumpría cos criterios fixados polo comité clínico para baixar de nivel, o departamento sanitario galego decidiu que, desde o vindeiro luns, ambos municipios pasen a formar parte da listaxe de concellos en nivel alto. Os restantes municipios galegos ficarán cos mesmos niveis de restrición actuais. Esta medida entrará en vigor ás 00.00 horas do vindeiro luns, 7 de xuño.