A Pobra busca las mejores fachadas de Nadal

El alcalde de A Pobra, Lois Piñeiro, presentó este viernes el concurso con el que el Concello premiará estas Navidades los balcones y fachadas mejor decorados en las cinco parroquias del municipio.

En el certamen podrán participar todos los vecinos a título individual (engalanando sus viviendas unifamiliares o las ventanas de sus pisos) o colectivo (comunidades vecinales) de las cinco parroquias: San Isidro, Caramiñal, Santiago do Deán, Xobre y Santa Cruz. Para ello, deberán anotarse previamente antes del próximo día 30 de noviembre. Los decorados deberán permanecer instalados entre el 6 de diciembre y el 6 de enero. El premio consistirá en una gran cesta navideña repleta de productos locales, valorados en doscientos euros (habrá una para el vencedor de cada parroquia).

Piñeiro estuvo aocmpañado ayer por la técnica de Turismo, Sara Sánchez, y por la concejala de Promoción Económica, Charo Varela, quien señaló que la iniciativa se lleva a cabo por primera vez “dado que pode que este Nadal non sexa como os demais e que non podamos celebralo como sempre”. Al respecto, añadió que “queremos celebralo este ano dun xeito diferente, non só dende o punto de vista comercial, senón tamén veciñal: sacando o Nadal á rúa para que se respire en cada rincón da Pobra”.

Los interesados en participar pueden consultar las bases del concurso en la página web municipal (www.apobra.gal) y en su momento deberán remitir al Concello las fotos de sus creaciones.