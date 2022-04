A Pobra converte a mostra da Praza do Emigrante en aula aberta sobre Rosalía

A Pobra. Como antesala á visita á Casa da Matanza que realizarán en datas próximas, alumnos do CEP Pilar Maestú da Pobra desprazáronse ata a exposición A Casa de Galicia. 50 anos da Casa de Rosalía, comisariada por Pepe Barro, na Praza do Emigrante.

En concreto, tratábase dun grupo de vinte e sete estudantes de quinto e sexto de Primaria do referido centro educativo, que seguiron as explicacións que lles fixo a normalizadora lingüística do Concello, Paula Alexandre.

Esta actividade foi organizada pola concellería de Normalización Lingüística, que dirixe Xabier Santos, co obxectivo de achegarlle ós máis novos a historia da Casa Museo e a vida de Rosalía de Castro nesa edificación.

A mostra atópase estruturada en seis capítulos: A Casa e o tren; Rosalía na Casa; Unha Casa para Ela; A causa da Casa; O Padroado da Casa e Toda Galicia con Ela. No último dos capítulos afóndase na participación de numerosas persoas e entidades para converter en todo un símbolo o lugar onde Rosalía pasou os últimos anos da súa vida, entre elas, A Pobra do Caramiñal, que en 1975 fixo unha achega económica de cinco mil pesetas con tal finalidade.

Ao logo dos últimos días, outros escolares pasaron tamén por esta mostra, que o Concello da Pobra converteu nunha aula aberta dedicada a Rosalía de Castro. Os paneis inclúen unha completa información e tamén interesantes fotografías. A exposición pódese ver ata este martes na Praza do Emigrante. s. s.