A Pobra convoca o certame de fotos de Entroido ‘Choqueirada na casa’

A Pobra. Ante a imposibilidade de celebrar este ano o Entroido como se viña facendo tradicionalmente, debido á situación epidemiolóxica derivada da COVID, o Concello da Pobra ofrece como alternativa o certame fotográfico Choqueirada na casa, que conxuga o desfrute desta festa ca posta en valor e recuperación da figura do choqueiro.

Convídase así a toda a veciñanza pobrense a participar, independentemente da idade, nesta proposta para a cal tan só é preciso creatividade e botar man dos recursos que hai na casa. Establécense para o citado concurso cinco categorías: a infantil (ata 12 anos); a xuvenil (de 13 a 17); a adulta (a partir de 18); a familiar (grupo de persoas conviventes); e a especial (para imaxes antiga de choqueiros na Pobra). Entre os requisitos figura unha foto por participante e modalidade, ademais de que a presentación será en formato dixital JPG a través do enderezo electrónico culturapobra@gmail.com, indicando o nome do disfraz, a categoría, o nome e apelidos da persoa que concursa e un número de teléfono de contacto.

O prazo vai dende as 00.00 horas do día 12 de febreiro ata as 23.59 do día 21. Os premios consisten en vales de compra para utilizar nos establecementos locais que participan nesta iniciativa (arredor de 50). Para as modalidades infantil, xuvenil, adulta e familiar establécense tres premios (primeiro de 200 €, segundo de 150 e terceiro de 100), mentres que a foto antiga terá un premio de 200 €. s. s.