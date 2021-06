A Pobra dálle un novo impulso á compostaxe doméstica co reparto doutros sesenta colectores e un ciclo de formación

A Pobra. O alcalde da Pobra do Caramiñal, Xosé Lois Piñeiro, fixo entrega dos composteiros domésticos e material divulgativo ás persoas seleccionadas nesta segunda campaña posta en marcha polo Concello.

En total entregáronse sesenta novos colectores. No acto, que tivo lugar no Teatro Elma, tamén se impartiu unha charla formativa a cargo dun biólogo ambiental que forma parte do equipo de Ventos Estudos Ambientais e que tamén realizará o seguimento do proceso da compostaxe en cada un dos fogares participantes nesta iniciativa.

Por outra banda, este sábado instalouse un posto informativo nos Xardíns de Valle-Inclán, entre as dez da mañá e as dúas da tarde, co obxectivo de informar á veciñanza sobre a compostaxe doméstica e resolver todas aquelas dúbidas que podían ter ao respecto deste proceso.

Dáselle así continuidade ao proxecto iniciado no pasado ano para fomentar a separación na orixe e a xestión in situ de parte dos residuos xerados nos domicilios, impulsado dende a concellería de Medio Ambiente, que dirixe Genoveva Hermo.

Estas accións encádranse nas actividades desenvolvidas pola administración local arredor do Día Mundial do Medio Ambiente, que se conmemorou o pasado cinco de xuño.

A iniciativa púxose en marcha o pasado mes de outubro. Foi o colectivo ecoloxista Adega o encargado de xestionar o novo programa de compostaxe que impulsaba o Concello pobrense despois de recibir unha axuda do Ministerio para a Transición Ecolóxica para implantar a compostaxe individual e comunitaria e un programa educativo nun centro de ensino da localidade.

A PRIMEIRA FASE, NO XOBRE. dega colabora coa planificación do proxecto e coa impartición da formación, fomentando o cambio cara a unha xestión municipal dos residuos que prime a prevención e a recuperación do lixo, nomeadamente, da materia orgánica. Naquela primeira fase repartíronse cincuenta composteiros entre a veciñanza da parroquia do Xobre para, posteriormente, ampliar o programa a outras zonas do municipio. A formación que se imparte ós participantes ten unha duración de nove meses, que é o período que se tarda en obter o primeiro compost, e durante o cal Adega fará o seguimento. s. souto