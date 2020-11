A Pobra divulgará o mundo micolóxico con coloquios, obradoiros e unha mostra

A Pobra do Caramiñal celebrará a vindeira semana a cuarta edición das Xornadas Micolóxicas cunha programación que inclúe charlas, obradoiros, unha saída ao campo ou unha exposición, entre outras actividades. Así o desvelaron onte o alcalde Xosé Lois Piñeiro; a concelleira de Medio Ambiente, Genoveva Hermo, e a técnica municipal desta área, Beatriz González, durante a presentación do evento.

Nesta ocasión, a cita esténdese do día 11 ao 15 de novembro. Comezará o próximo mércores coa charla introdutoria e conexión telemática sobre proxectos de coutos micolóxicos con relatores de Galicia e Navarra. Terá lugar ás 20.30 horas no auditorio do Museo Valle-Inclán. Haberá outra o venres 13, á mesma hora, no teatro Elma, sobre as intoxicacións por cogomelos, a cargo de José Manuel Castro, coautor da guía Cogomelos de Galicia e do Noroeste Peninsular, que tamén acompañará ós participantes na saída ó campo o domingo 15.

Xa no sábado 14, desenvolveranse os obradoiros no local da confraría. O primeiro, en horario de 10.00 a 14.00 horas, está dirixido a cativos e cativas con idades entre os 10 e 12 anos. Trátase dunha actividade de iniciación ao debuxo da natureza titulada Bosquexo de campo: os cogomelos, que será impartida por Calros Silvar.

O segundo transcorrerá na quenda da tarde, de 18.00 a 20.00 horas, e estará destinado a persoas maiores de 12 anos. Este taller versará sobre o cultivo de cogomelos que, baixo o nome Cultivo de Pleurotus ostreatus, correrá a cargo de Ventos Estudos Ambientais. Ambos obradoiros son de balde; no primero establécese un máximo de doce persoas, mentres que no segundo é de quince.

Finalmente, no domingo 15 haberá saída ao campo de 10.00 a 13.00 horas. Deseguido, está previsto que sexa a exposición de cogomelos no mercado de abastos, na que se resolverán dúbidas. Ademais, a partir das 13.30, procederase á entrega de premios ás persoas gañadoras do IV Concurso Fotográfico de Micoloxía.

Respecto ao certame, Genoveva Hermo sinalou que medrou o número de inscritos en comparación co ano pasado, pois esta convocatoria conta con 62 participantes; tamén destacou a calidade das imaxes presentadas. Segundo comentou, os premios consistirán en bonos de compra no comercio local e establecementos de restauración do municipio (un total de 750 euros), considerándose tres galardóns con diferentes contías.

Asemade, xa como colofón, Kike Piñeiro e Eloy Cancela (A Horta do Obradoiro) ofrecerán, dende as 14.00 e ata as 14.30 horas, un showcooking e degustación de cogomelos. Estipúlase un máximo de 20 persoas, con preferencia para aquelas xa anotadas na saída.

Dende o Concello de A Pobra puntualizaron que se seguirán as medidas implantadas por mor da covid, polo que todas as persoas interesadas deberán formalizar a súa inscrición a través do enderezo electrónico medioambiente@apobra.gal.

Xosé Lois Piñeiro sinalou que son unhas xornadas que teñen a intención de ser unha das actividades relevantes dentro da programación de Medio Ambiente, “sempre perseguindo non só o coñecemento micolóxico, senón que tamén busca o respecto polo medio, por coidalo”, dixo.