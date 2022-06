A Pobra festexará o Día do Orgullo cun desfile animado con batucada

A POBRA. O vindeiro martes 28 festéxase o Día do Orgullo, ao cal se suma o Concello da Pobra para contribuír a dar visibilidade ao colectivo LGBTI+, ademais de sensibilizar sobre a importancia da tolerancia e a igualdade das persoas, independentemente da súa orientación sexual e identidade de xénero. Os edís de Igualdade, Charo Varela, e de Mocidade, José Andrés Lojo, presentaron un programa que se focalizará na xornada do sábado 25 cunha vertente reivindicativa e lúdica. As actividades darán comezo ás 21.00 horas cun desfile amenizado pola batucada Bloquinho Aperta, que partirá da Praza do Emigrante ata o Concello para dirixirse deseguido á Praza Alcalde Segundo Durán, onde a música correrá a cargo de Disco Móvil Chocolate ás 22.30. Anímase ós veciños a colgar as súas fotos nas redes sociais co cancelo #OrgulloAPobra2022. S. S.