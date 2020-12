A Pobra limpa o río Morto para evitar os asolagamentos

O alcalde da Pobra do Caramiñal, Lois Piñeiro, e a concelleira de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, supervisaron este xoves o inicio dos traballos de limpeza nun treito do río Morto (ata a estrada xeral) e noutro do río das Xunqueiras (dende a estrada xeral ata o CEP Salustiano Rey Eiras), dúas actuacións que viñan sendo demandadas pola cidadanía dende hai tempo.

As tarefas inclúen a limpeza da vexetación que invadía o leito do río, así como a xestión dos residuos vexetais que, nalgúns casos, son alóctonos, polo cal hai que xestionalo da maneira adecuada.

A empresa que está realizando estes traballos é Tragsa, por un importe de 15.415 euros e con cargo aos orzamentos municipais.

O rexedor indicou que se trata dunha zona recoñecida como ARI (Área de Risco de Inundacións). Así mesmo, engadiu que a colmatación, é dicir, o depósito de sedimentos que se produce ano tras ano, favorece o crecemento da vexetación e dificulta o paso da auga, razón pola cal resultou preciso realizar a referida intervención para garantir a seguridade da cidadanía ante o perigo de asolagamentos.

Tamén sinalou que se valora, de cara a anos vindeiros, a posibilidade de retirar tamén o sedimento para mellorar a evacuación da auga fluvial. Ademais, o mandatario local indicou que a actuación no acceso ao centro educativo procurou facerse coa maior dilixencia posible, e pediu desculpas aos veciños polas molestias ocasionadas.

MIRADOIRO PEDRA DA RA. Por outra banda, quenes se acheguen ata o miradoiro de Pedra da Ra, no Concello de Ribeira, xa poden desfrutar dunha contorna máis accesible, tras rematar a actuación destinada á creación de novas sendas aptas para o tránsito de usuarios con mobilidade reducida. Así, xunto ás vías de acceso existentes creáronse outras novas, unha das cales conduce ata o icónico piñeiro situado nas inmediacións, con magníficas vistas cara o parque natural de Corrubedo. Ademais, habilitáronse dúas prazas de aparcamento adaptadas a persoas con mobilidade reducida.

O proxecto foi elaborado por Carlos Seoane, o mesmo arquitecto que se encargou da remodelación integral do miradoiro en 2016 nunha actuación que foi obxecto de múltiples recoñecementos, como os premios COAG, FAD ou Enor ou a súa selección para as bienais de arquitectura de Venecia e Arxentina, entre outros. A actuación foi executada pola empresa Sonense de Granitos S.L. e comportou un investimento de 47.795 €, sendo cofinanciada pola Consellería de Cultura e Turismo.