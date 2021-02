A Pobra ofrecerá talleres de conciliación, gardería e comedor este Entroido

A POBRA. De cara á época do Entroido, o Concello da Pobra oferta, a través da concellería da Igualdade, uns obradoiros de conciliación para os días 15, 16 e 17 de febreiro. Estas actividades transcorrerán no CEP Salustiano Rey Eiras, en horario de 09.00 a 14.00 horas, e están dirixidas a crianzas nadas entre 2008 e 2017. Estableceranse grupos reducidos de cinco cativos por monitor e seguiranse as medidas implantadas por mor da COVID. O prezo é de nove euros por neno, aplicándose un desconto do 50% ó segundo irmán, e será de balde para o terceiro. Ademais, inclúe o Servizo de Madruga, cuxo custo será de tres euros pola entrada do cativo a partir das 08.00 horas, e de catro euros e medio dende as 07.30 horas. Tamén haberá a prestación de comedor, entre as 14.00 e as 16.00 horas, para dar maiores facilidades ás familias usuarias. s.s.