A Pobra pide que se inclúa a sobreira de Vilariño co Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia

O municipio da Pobra do Caramiñal ten nas súas parroquias exemplares de árbores con características de lonxevidade, singularidade e beleza, así como de especial relación social e cultural coa veciñanza, merecedoras da súa revalorización no patrimonio natural. Un de ditos exemplares é a sobreira de Vilariño, situada na parroquia de Santo Isidro de Posmarcos. Así, a concellaría de Medio Ambiente, da cal é titular Genoveva Hermo, enviou á Xunta, na véspera do Día Mundial do Medio Ambiente, a solicitude para a súa inclusión no Catálogo Galego de Árbores Senlleiras, coa finalidade de conservala no tempo. De entre todas as sobreiras existentes no termo municipal, destaca a de Vilariño polas súas características de porte (cunha altura aproximada de 14 metros), idade (superior ós 100 anos) e vencellamento social e cultural coa veciñanza.