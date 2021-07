A Pobra poñerá en valor á xente do mar e os seus produtos nunhas xornadas de turismo mariñeiro

A Pobra. A concellería de Turismo pobrense e a Asociación Mar da Pobra ofrecen novamente, para este verán, as xornadas de turismo mariñeiro, as cales terán lugar nos días 9 e 23 de xullo (esta última enmarcada na Semana do Mar) e 6 e 20 de agosto. Dividiranse entre a praia dos Areos e a dos Raposiños e forman unha experiencia cunha duración de 90 minutos durante os cales as persoas participantes coñecerán o labor que desenvolven as mariscadoras, así como os bivalvos que atesouran os areais do municipio.

A concelleira de Turismo, Charo Varela, manifestou que se “aposta por poñer en valor o patrimonio mariñeiro como unha oferta turística e un produto que queremos poñer á disposición de todas as persoas que descoñecen o traballo marisqueiro”.

As reservas pódense formalizar no punto de información turística -situado na Casa Mariñeira-, a través dos teléfonos 671090262 e 687482835, ou mediante o enderezo electrónico turismo@apobra.gal. O prezo estipúlase en 12 € para as persoas adultas e de balde para nenos e nenas menores de 10 anos. O punto de encontro establécese na propia oficina do turismo. m. t.