A Pobra premiou as fachadas e balcóns coas mellores decoracións de Nadal

A Pobra. As familias gañadoras do III Concurso de Embelecemento de Balcóns e Fachadas que organizou este Nadal o Concello da Pobra xa contan cos seus premios para desfrutar nestas datas.

A concelleira de Promoción Económica, Charo Varela, acompañada da técnica municipal desta área, Sara Sánchez, efectuou a entrega das cestas do Nadal con produtos locais, valoradas cada unha delas en 300 euros, entre os domicilios galardoados, con representación de todas as parroquias do municipio.

O xurado deste certame ditaminou que as distincións recaesen nunha vivenda situada no Inferniño (Santo Isidro de Posmarcos), noutra da rúa Carlos Montenegro (Santa María A Antiga do Caramiñal), nunha de Rosamonde (Santa Cruz de Lesón), nunha da rúa Cardenal Patiño (Santiago do Deán) e noutra de Bandaseca (na localidade de Santa María do Xobre).

Preto dunha trintena de vivendas participaron nesta terceira edición do certame impulsado pola administración local para incrementar o carácter vistoso das rúas e dos núcleos rurais nesta época a través da implicación da veciñanza na ornamentación exterior das súas casas.

Asimesmo, a iniciativa municipal tiña a finalidade de axudar, mediante as recompensas, á dinamización e posta en valor do comercio de proximidade na Pobra.

A decoración exterior de todas as vivendas inscritas deberá permanecer ata o día 6 de xaneiro, inclusive, tal e como se establece nas bases. s. s.