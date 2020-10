A Pobra repartirá 750 € en premios no concurso de fotografía micolóxica

A POBRA. As Xornadas Micolóxicas chegan na súa cuarta edición á Pobra do Caramiñal cunha programación que inclúe coloquios, obradoiros, unha saída ao campo e un concurso fotográfico. As persoas interesadas en participar nesta última actividade deberanse inscribir obrigatoriamente, antes do vindeiro día 16 de outubro ás 12.00 horas. O prazo para o envío de imaxes finaliza o 6 de novembro, ás 11.59 horas. Admítense só dúas fotografías por persoa participante e unicamente poderá ser premiada unha delas. Os premios consistirán en bonos de compra no comercio local e establecementos de restauración do municipio (un total de 750 euros). Estabécense tres galardóns con diferentes contías. As imaxes entregaranse en soporte dixital no enderezo electrónico medioambiente@apobra.gal. O xurado emitirá o fallo o 13 de novembro s. s.