A Pobra vai difundir o seu patrimonio nun foro con catro charlas

A Pobra. O alcalde da Pobra, Lois Piñeiro, presentou onte a terceira edición das xornadas A Pobra no tempo, que terán lugar os vindeiros días 28 e 29 no Teatro Elma para divulgar a historia, a cultura e o patrimonio do municipio.

O sábado 28 estará dedicado ás conferencias, con catro en total. A primeira correrá a cargo de Manuel Gago, xornalista e profesor da USC, e titúlase ‘Mitos e lendas da Pobra’. Deseguido, será a quenda de ‘A igrexa de Santa Cruz de Lesón: 15 séculos de historia’, que impartirá Antonio González, director do Museo Valle-Inclán. Posteriormente, e tras un descanso, o historiador Anselmo López impartirá a charla ‘Conflitos de poder na Baixa Idade Media no Caramiñal’, mentres que Rafael García, profesor da USC, ofrecerá a que leva por título ‘Xullo de 1936 na Pobra do Caramiñal’.

Os relatorios comezarán ás 16.30 horas e rematarán ás 19.50. Será nesta ocasión cando se reparta como agasallo entre as persoas asistentes o póster ‘As lendas do río das Pedras’, do ilustrador Miguel Robledo. Ademais, o domingo 29, a partir das 10.00 horas, os asistentes farán unha visita á igrexa de Santa Cruz de Lesón, ao cruceiro de San Amaro, á Aldea Vella, ó mosteiro de San Xoán da Misarela e á barca de San Amaro. Os guías serán Manuel Gago, no relacionado coas lendas e mitos, e Antonio González, no que respecta á igrexa. A duración será de dúas horas. Os interesados en participar en dita visita deben reservar praza chamando ó teléfono 981 831 633 (hai 20 postos). s. s.