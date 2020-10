A Pobra vai repartir 50 composteiros no Xobre

A POBRA. O Concello da Pobra vai repartir 50 composteiros domésticos (tomando a parroquia do Xobre como punto de partida deste proxecto piloto) e 3 comunitarios en espazos públicos, tras recibir unha axuda de 14.020 € do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Así o anunciaron o alcalde, Lois Piñeiro, a edil de Medio Ambiente, Genoveva Hermo, e a técnica municipal desa área, Beatriz González. Os veciños do Xobre que desexen participar na iniciativa teñen un mes para facer a solicitude. Entre os requisitos figuran dispor dunha área exterior (xardín ou horta) cunha superficie mínima de 25 m2, e que ese terreo pertenza ao domicilio habitual. Os composteiros comunitarios contarán cunha valla delimitadora, estruturas no interior e cartel explicativo, e non supoñen unha fonte xeradora de malos cheiros nin de pragas, pois estarán controlados por unha brigada municipal. Adega fará a formación e o seguimento. S. S.