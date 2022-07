A Policía de Porto do Son vai formar a tres axentes en prácticas este verán

O Son. O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, visitou este mércores aos tres alumnos da 14ª promoción de Policía Local que están a realizar este verán a parte da práctica da súa formación no concello de Porto do Son. No mes de outubro, os 117 alumnos desta promoción volverán ás aulas para rematar a parte teórica antes de que poidan incorporarse aos seus municipios. En concreto, cubriranse prazas nunha trintena de concellos, entre eles o sonense, que contará con tres novos axentes.

Ás 70 prazas do corpo de Policía Local convocadas por 29 concellos galegos no marco do convenio entre a Xunta e Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para levar a cabo os procesos selectivos de maneira unificada, súmanse outros 47 alumnos da promoción que se forman tamén na AGASP e corresponden ás oposicións convocadas polos municipios de Lalín, Oleiros, Boiro e Vigo.

Villanueva destacou que con estas prácticas “o alumnado desenvolverá o seu traballo profesional de xeito que lles permita poñer en práctica os coñecementos do curso teórico que desenvolveron estes meses na AGASP”. Poderán participar en todas as actividades que leva a cabo o persoal funcionario da Policía Local, sempre coa supervisión do xefe do corpo de seguridade ou os profesionais nos que se delegue esta tarefa.

O director xeral de Emerxencias e Interior lembrou tamén que a AGASP é o centro de referencia na formación das forzas e corpos de seguridade en Galicia, xa que ademais de preparar as novas promocións ofrece accións formativas con contidos actualizados e adaptados á realidade do seu traballo diario e dos servizos. m. cano