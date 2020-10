A Policía e os axentes forestais esclarecen un incendio en Baroña

Porto do Son. Axentes da Policía Autonómica de Santiago de Compostela informaron onte do esclarecemento dun incendio rexistrado en Porto do Son. Segundo indicaron, as forzas da orde, en colaboración con persoal do distrito cuarto, procederon a tomar declaración a dous varóns, investigados como presuntos autores dun incendio forestal ocorrido o pasado 10 de outubro na parroquia sonense de Baroña.

O feitos producíronse por unha neglixencia ao facer unha fogueira para a elaboración de alimentos. Na extinción do lume participaron un axente ambiental, unha brigada municipal do concello de Porto do Son e unha motobomba. As dilixencias por tales feitos foron remitidas ao Xulgado de Instrución de Garda de Noia.

Resaltar que no que levamos de ano, foron detidas ou investigadas pola Policía Autonómica cincuenta e unha persoas como presuntas autoras de incendios forestais nos montes galegos. m. t.