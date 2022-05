A rapazada de Carnota pode inscribirse na Aldea de Verán

Carnota. O Concello de Carnota abriu este luns o prazo de inscrición para o campamento de conciliación Aldea de Verán. A iniciativa, que lles permite ás familias conciliar a vida laboral e familiar durante as vacacións de verán e que continúe á formación socioeducativa da rapazada, está dirixida aos nenos e nenas de idades comprendidas entre 3 e 12 anos. Ofértanse sesenta prazas no mes de xullo e cincuenta en agosto.

Segundo apuntaron dende a administración municipal, para solicitar a inscrición os interesados deberán facelo preferentemente de forma telemática a través da sede electrónica do Concello de Carnota ou ben descargando o impreso de solicitude e presentándoo no Rexistro Xeral do Concello xunto coa documentación xustificativa.

Este campamento levarase a cabo de luns a venres, durante os meses de xullo e agosto, agás os festivos. O horario será de 10.00 a 14.30 horas, mais ofrecerase a posibilidade de incorporarse ás 08.00 horas naqueles casos en que sexa necesario para favorecer a conciliación. O custo deste servizo será de 90 €/mes por neno e 60 euros a partir do segundo fillo.

As persoas que o desexen poden solicitar máis información no departamento de Servizos Sociais ou chamando ao teléfono 981 857 032. m. c.