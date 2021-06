A rápida intervención do GAEM contivo un incendio no monte periurbano de Ribeira

En torno ás once da noite deste venres orixinouse un incendio forestal no parque periurbano de San Roque, en Ribeira, a uns 200 metros do xulgado. Grazas á rápida intervención do GAEM púidose extinguir nun curto espazo de tempo, provocando os menos danos posibles. Queimouse unha superficie total que roldaba os 600 metros cadrados de zona arbolada. Os efectivos do grupo de emerxencias municipal estiveron traballando na zona ata preto das dúas da madrugada, perimetrando e arrefriando o terreo queimado. Tamén colaboraron no dispositivo a Policía Local, a Policía Nacional, un axente forestal, unha brigada de distrito, unha motobomba municipal, unha motobomba de distrito e bombeiros do Parque Comarcal de Ribeira.