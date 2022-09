A rúa Venecia será obxecto de obras para a súa mellora

A Pobra. O Concello da Pobra comeza co procedemento de licitación da pavimentación da rúa Venecia tras a aprobación do crédito necesario no pleno extraordinario do 13 de setembro. Trátase dunha intervención, en palabras do executivo local, que mellorará a mobilidade e seguridade

nunha das vías máis transitadas da localidade, tanto dende o punto de vista do tráfico rodado coma de circulación peonil, que se agarda realizar antes de que conclúa o presente exercicio.

As obras afectarán a case 700 metros de superficie e incluirán o fresado e pavimentación da dita rúa, así como das que dan acceso e saída ao centro de saúde e á residencia de maiores. A continuación, pintaranse as marcas viarias e incrementarase o número de pasos peonís, pasando de tres a un total de dez.

Así mesmo, prevese a conexión das augas pluviais da urbanización Lamas e Andrés directamente coa Xunqueira para aliviar a carga do sistema de saneamento. Outra acción que se estuda é a de reservar de prazas de estacionamento detrás do ambulatorio para o persoal sanitario.

O orzamento de execución do proxecto ascende aos 69.495 euros, IVE incluído, con cargo ó remanente da tesouraría do Concello. m. c.