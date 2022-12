Noia. O Concello de Noia presentou este mércores a carreira San Silvestre 2022, unha edición que volve amosar o seu lado máis solidario e que todo o recaudado irá destinado en beneficio de Cáritas Diocesana de Noia.

O grupo de goberno levou a cabo este mércores a reunión de organización e seguridade desta proba non competitiva de 3 km e da que non será preciso realizar inscrición previa. Así, as persoas que desexen participar tan só deberán facer entrega dalgún producto de alimentación básico ou alimento típico de Nadal como donativo a Cáritas Noia. A entrega poderá realizarse o propio día da carreira na porta do Concello.

Tras a presentación desta San Silvestre 2022, a concelleira de Deportes de Noia, Laura Salgado García, quixo agradecer “un ano máis a colaboración indispensable de Protección Civil, Policía Local e Cruz Roja de Noia para que esta proba se poda levar a cabo e o día 31 podamos gozar dunha gran xornada solidaria na nosa vila”.

Cómpre lembrar que ao longo das festas de Nadal poderanse entregar alimentos non perecedoiros durante os actos culturais que levarán a cabo. Os produtos recadados irán a beneficio de Cáritas y de Cruz Roja de Noia. ecg