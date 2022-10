A Santiago vou

AS BENEFICIOSAS axudas ao transporte para mozos e mozas, con medidas como a da tarxeta Xente Nova, representaron unha decisión moi acertada do Goberno Galego. “Unha maneira de unir Galicia coa mocidade”, foron as palabras que eu mesmo sinalei no acto de presentación da tarxeta, acompañando ao expresidente Feijóo na estación de autobuses de Noia. Todos os pasos dados en mobilidade dende ese maio de 2021 ata o de agora polas administracións -autonómica e mesmo central- abundan na mesma oportunidade e beneficios.

Estas políticas vironse incrementadas pola preocupación medioambiental que esixe a Axenda 2030, sen dúbida positiva por priorizar o transporte colectivo fronte ao privado.

Pero todas estas favorables medidas para a sociedade enfocadas á xuventude en concreto, de nada serven se non se presta un servizo óptimo para as necesidades de Noia. É realmente unha mágoa ver como unha boa idea se perde polo máis sinxelo, adecuar o servizo á demanda real daqueles a quen vai dirixido, co conseguinte estrago de recursos públicos.

Para Galicia, este tipo de políticas son ampliamente oportunas en xeral dada á nosa dispersión pobocional, os inconvintes para contar con vehículo propio e polas oportunidades que representan para estudantes –ao se liberar do custe de vivir desprazados- e tamén, como non, para os traballadores na súa posibilidade de conciliar traballo e familia. Por sorte ou por desgraza, pouco ou nada lle importan aos mozos as polémicas entre a Xunta e Delegación do Goberno por ver quén é o que aporta máis esforzos subvencionadores en relación á mobilidade; o que realmente lle preocupa aos cidadáns é a oportunidade da medida e a eficacia do servizo en cuestión.

E é aquí, na optimización destas axudas, onde se ve que dende Ferrol ata A Coruña, coas manifestacións habidas, así como por toda a comarca do Barbanza -Noia incluido-, como evidencian as protestas e reunións das últimas datas, esta política fai augas.

Nada hai máis prexudicial para unha boa política que o seu fracaso por non saber adecuar os servizos que se prestan á demanda real de aqueles a quen vai dirixida.

No tocante á nosa vila esta situación xa se está a producir, pois é evidente a sensación de malestar entre os usuarios da liña Noia-Santiago. A responsabilidade dos feitos evidentemente que non é do Concello, pois non ten competencias no tema, senón de quenes crearon o servizo e deben supervisarlo. Pero como non pode ser doutro xeito, o Concello pode e debe actuar como defensor das inquedanzas cidadáns para que o servizo a prestar -con horarios adecuados, puntualidade e prazas abondas- non supoña unha frustración colectiva pola súa ineficacia.

A boa disposición en política non pasa por ser o primeiro en entrar ao trapo ou en responder a certos anuncios ou informacións, sen pensar na repercusión que vaian ter. Rebaixarse ao nivel da xente que vive por ver o mundo arder non serve máis que para demostrar a pouca capacidade de análise e resposta que teñen algúns iluminados de longa duración. Non perdamos o futuro por estas arroutadas.