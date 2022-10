A Xunta adianta que iniciará as expropiacións para a variante de Ribeira antes de que remate o ano

ribeira. A Xunta publicou este venres no Diario Oficial de Galicia (DOG) a resolución pola que se fai pública a aprobación do expediente de información pública, do proxecto de trazado e do estudo de impacto ambiental da Variante de Ribeira. O Consello da Xunta deulle luz verde o pasado 4 de agosto a esta actuación, á que o Goberno galego destinará un investimento global de 10,3 millóns de euros incluíndo o custo das expropiacións.

Para avanzar no seu impulso, os Orzamentos da Xunta reservan en 2023 unha partida de 1,5 M€, iniciando antes de finalizar o ano o proceso expropiatorio para continuar avanzando

no proxecto construtivo da primeira fase e poder licitar as obras. No seguinte enlace ao DOG pode consultarse a información: https://acortar.link/EmJMsv.

Trátase de dotar o núcleo urbano de Ribeira de novos accesos, mediante a execución dun novo viario que, desenvolvéndose polo oeste e sur do municipio, conecte a autovía do Barbanza (AG-11) e a AC-550 coa estrada da costa (a DP-7307). O obxectivo é facilitar a mobilidade en condicións máis seguras e eficientes en Ribeira. Para acadar este fin, o proxecto da variante recolle o deseño dun novo viario rodeando Ribeira polo oeste, conectando as estradas DP-7301 ao norte coa DP-7307 ao sur do municipio.

O novo trazado parte do polígono de Xarás, discorre cunha aliñación norte-sur ata preto da trama urbana e desprázase cara ao suroeste para conectar coa estrada da costa. As obras previstas comprenden a construción de cinco glorietas, así como a execución dun paso inferior para manter o trazado de vías existentes sobre as que cruza a nova traza. Tamén se acometerán dous viadutos e seis muros.

Cómpre indicar que o proxecto de trazado someteuse a información pública e consulta das administracións afectadas e recibiu a Declaración de Impacto Ambiental favorable. m. t.