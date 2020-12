A Xunta autoriza o convenio coa Fundación RIA para a humanización da vía AC-305

Ribeira. O Consello da Xunta vén de autorizar a sinatura do convenio de colaboración coa Fundación RIA para a humanización da estrada AC-305, ao seu paso pola comarca do Barbanza. As actuacións a acometer contarán cun investimento de máis de 212.000 euros, dos que a Xunta financia 127.000 euros e a institución que preside David Chipperfield, ademais de executar os traballos, achega 85.000 euros.

Segundo sinalan dende o Goberno galego, primeiro levarase a cabo unha análise global do ámbito que percorre a estrada AC-305 e a identificación de puntos que precisan de intervención.Tamén se efectuarán diagnoses específicas e a elaboración de directrices estratéxicas para intervir en cinco ámbitos urbanos que atravesa. E, a continuación, elaboraranse propostas de intervención atendendo a criterios de mellora da seguridade viaria para condutores e peóns, e de recuperación da identidade urbana dos núcleos de poboación.

O acordo prevé un proceso de participación cos concellos no deseño das propostas, incorporando as súas apreciacións tras as reunións de seguimento necesarias.

Destacar que a estrada AC-305 é unha vía de titularidade autonómica que percorre a bisbarra do Barbanza entre Padrón e Ribeira, cunha lonxitude de 39,71 quilómetros. Agora deseñarán unha estrada máis segura a Axencia Galega de Infraestruturas e a Fundación RIA, ente sen ánimo de lucro que traballa no estudo, a planificación e o desenvolvemento do territorio galego. m. c.