A Xunta defende que a zona da Ponte é a máis viable para situar a nova EDAR de Queiruga

Porto do Son. A parlamentaria socialista Noa Díaz vén de reclamarlle á Xunta a paralización do proxecto da instalación dunha depuradora en Queiruga, no lugar da Ponte, no concello de Porto do Son. A responsable socialista presentou unha pregunta na Comisión de Obras Públicas do Parlamento para demandarlle á Xunta que dialogue coa veciñanza para darlle unha solución ao conflito xerado polo emprazamento da infraestrutura. Díaz levou ao Parlamento a contestación veciñal que está a xerar este proxecto, “xa que será construída a 75 metros das vivendas, e con vertidos ao río Maior, que afecta á praia do Dique”, dixo.

Pola súa banda, a directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, avanzou que xa está asinado o contrato de obras para o inicio inmediato dos traballos. Explicou que a alternativa elixida é froito do estudo de diversas propostas, atendendo a criterios técnicos, ambientais e orográficos e conta cos informes favorables dos organismos implicados. O proxecto “foi sometido en outubro de 2021 ao proceso de información pública sen que se presentasen alegacións e aprobado en decembro pola xunta de goberno local”. ecg