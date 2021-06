A Xunta eliminou límites de renda, prezo e tempo do plan Respiro Familiar

RIBEIRA. A conselleira de Política Social, Fabiola García, destacou nunha visita ó centro de día público para persoas con alzhéimer de Ribeira que a Xunta simplificou os trámites e eliminou os límites de renda, prezo e duración do novo programa Respiro Familiar, co que persoas dependentes ou con discapacidade realizan estancias temporais en residencias que facilitan o descanso dos coidadores. Explicou que a nova orde de trae consigo modificacións como a eliminación dos catro tramos de renda do solicitante, o custo da praza da residencia e, ademais, xa non haberá os 15 días de duración máxima. A Xunta investirá 600.000 € para financiar o 100 % dunha estancia en calquera residencia de Galicia sen límite de tempo e ata un máximo de 1.500 € ou achegará un máximo de 1.000 € para aboar o custe dun coidador no fogar. S. Souto