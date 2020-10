A Xunta finalizou as obras de mellora do firme na travesía do Pindo, no concello de Carnota

Carnota. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de rematar as obras de mellora do firme na estrada autonómica AC-550, no entorno da travesía do Pindo, no municipio de Carnota. Esta actuación contou cun investimento de máis de 48.000 euros. As favorables condicións meteorolóxicas permitiron reducir a 12 días a execución dos traballos, que se iniciaban o pasado día 7 de outubro e que dispoñían dun prazo de execución dun mes.

A intervención enmárcase nas actuacións de conservación da rede viaria autonómica e ten por finalidade a rehabilitación do firme que presentaba un maior grado de desgaste no entorno da citada vía. Os traballos, que se centraron no tramo comprendido entre os puntos quilométricos 11+050 a 11+800, consistiron no fresado parcial da capa de rodaxe e na extensión dunha nova capa a base de formigón bituminoso en quente a toda a superficie dos dous carrís.

A Xunta solventou as deficiencias que presentaba o viario xa que, cómpre recordar, que por esta estrada do Concello de Carnota discorrerá proximamente a Volta Ciclista a España. Concretamente, o día 3 de novembro celebrarase unha contrarreloxo que partirá de Muros e finalizará no miradoiro do Ézaro. m. c.