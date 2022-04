A Xunta impulsa dende Muros a Artesanía de Galicia con tres talleres

MUros. A xerente de Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitou este martes a iniciativa Obradoiros de Artesanía de Galicia en Muros, impulsada pola Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e

Innovación co obxectivo de achegarlle á sociedade os oficios artesanais, visibilizar a marca Artesanía de Galicia e contribuír á difusión do valor engadido destes produtos. Nesta actividade, que conta coa colaboración do Concello de Muros, inclúense tres obradoiros abertos a todo tipo de públicos, que se celebrarán ata o día 15 de abril no Muíño das Mareas do Pozo do Cachón. Ao longo da semana, os visitantes poden coñecer de preto o bordado, a estampaxe téxtil e a pintura sobre madeira de xeito gratuíto e sen necesidade de inscrición previa. Os talleres realízanse de 11.30 a 13.30 e de 17.00 a 20.00 horas. c. g.